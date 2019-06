School die AD en Telegraaf in de ban deed komt met excuses en rectificatie

Boetekleed

De directie heeft nu in een brief aan de ouders het boetekleed aangetrokken. ‘Abusievelijk is in de opdracht gesteld dat kranten als de Telegraaf en het AD niet geraadpleegd mochten worden. Idee daarachter was dat deze kranten geen opiniebijlages hebben en daarom voor deze opdracht minder geschikt zouden zijn. Hiermee is echter de indruk gegeven dat deze kranten niet zouden voldoen aan waarheidsvinding. Uiteraard een verkeerde en onjuiste bevinding die nooit in de opdracht aan de leerlingen had mogen staan’.