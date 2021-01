Scholiere Lotte (14) dood gevonden bij Almelo, twee arrestaties

VideoHet stoffelijk overschot dat zondagavond bij Almelo werd gevonden is van een jong meisje, de 14-jarige scholiere Lotte. De politie heeft twee personen opgepakt. Een van hen zou minderjarig zijn.

Zondagavond kreeg de politie een telefoontje ‘van een melder’ die wist dat er een lichaam in het water lag. De politie wil niets zeggen over de achtergrond van de melder. De politie rukte met diverse diensten uit en ook de marechaussee ging ter plekke. Het gebied werd ruim afgezet.

Droevig

De vindplaats vlakbij kanaal en spoorbrug wordt maandag nog bewaakt. © RIKKERT HARINK Al enkele uren na de vondst van het lichaam, kon de politie twee personen aanhouden, één uit Almelo en één uit Wierden. Bronnen spreken van een zeer trieste zaak. Ook een van de verdachten zou minderjarig zijn. De politie wil niets kwijt over de achtergrond van en de relatie tussen de verdachten en het slachtoffer.



Een woordvoerster wil niet zeggen of met de aanhouding de zaak is opgelost. „We waken voor tunnelvisie en onderzoek zo breed mogelijk”, zegt ze.

Buurtonderzoek

De politie meldt maandagmiddag dat het rechercheteam dat de zaak onderzoekt ‘vandaag onder andere een buurtonderzoek doet en foto’s maakt met behulp van een drone van de vindplaats van het slachtoffer’. Dat buurtonderzoek speelt zich in eerste instantie af in de buurt waar de Almelose verdachte vandaan komt en het bedrijventerrein Wendelgoor.

Er zijn flyers in brievenbussen gestopt waar mensen niet thuis waren. Mogelijk heeft er later nog een buurtonderzoek in Wierden plaats.

Getuigen

De politie roept getuigen die iets hebben gezien of beschikken over informatie die haar kan helpen bij het onderzoek op zich te melden. „Het rechercheteam heeft uiteraard belang bij camerabeelden van bewakingscamera’s of dashcam waarop het slachtoffer en de verdachten te zien zijn”, aldus de politie.

School

Het overleden meisje was leerlinge op het Zone.college in Almelo waar ze in de tweede klas zat. De school heeft klasgenoten, mentoren en docenten geïnformeerd en biedt steun aan wie daarom vraagt.

Directeur André Hoeben vertelt dat het rouwprotocol in werking is getreden. De klas van het meisje is naar school gehaald, om daar het schokkende nieuws te kunnen verwerken. „We vonden niet dat we dit online konden doen en misschien kinderen zouden informeren op het moment dat zij alleen thuis waren”, licht hij deze keuze toe.

Hij zegt dat niet alleen kinderen maar ook docenten er kapot van zijn. „Ze hebben haar vorige week nog les gegeven en nu is ze er niet meer”. Er is een crisisteam bijeengeroepen. „Dit is heel droevig”.

Hier aan de rand van Almelo werd zondagavond het stoffelijk overschot gevonden. © RIKKERT HARINK