Scholier Sven (14) overlijdt na aanrijding buggy, school rouwt: ‘Wij zijn geschokt en verdrietig’

Nog even zonnig, maar warmte volgend weekend waarschijn­lijk overal verdreven

18 juli Het mooie zomerweer houdt komende week aan met veel zon en aangename temperaturen. Richting vrijdag en zaterdag neemt in het zuidoosten van het land zelfs de kans op een lokale 30 graden toe. ,,Zeer warme lucht kan ons vanuit Frankrijk tijdelijk bereiken en dan is een enkele tropische dag in Limburg niet geheel uitgesloten", stelt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Vervolgens wordt de warmte volgend weekend waarschijnlijk overal verdreven.