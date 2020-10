Scholen wachten met smart op richtlijn over ventileren: welke ventilatie is nodig?

Waarom deze oud-voetballer nu tegen eenzaam­heid vecht: ‘Voelde als onbewoond eiland’

29 september Als jonge voetballer die huis en haard achterliet om zijn droom na te jagen ervoer Oualid Khemili (40) meermaals wat eenzaamheid was. Nu is hij de drijvende kracht achter het Eenzaamheidsfonds, een nieuw initiatief dat eenzame mensen met elkaar in verbinding wil brengen.