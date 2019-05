Scholen verplaatsen eindexamens vanwege huldiging Ajax

,,Het Sweelinck College, het Montessori Lyceum Amsterdam en het Barlaeus Gymnasium laten hun examenkandidaten uitwijken naar een andere locatie’’, meldt het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren). Dat doen de scholen omdat de omgeving van het Museumplein morgen moeilijk bereikbaar zal zijn én vanwege mogelijke geluidsoverlast.



De huldiging van Ajax begint om 16.00 uur, het laatste eindexamen (havo Nederlands) duurt van 13.30 tot 16.30 uur. Het LAKS roept ook andere Amsterdamse scholen op goed na te denken of hun eindexamenkandidaten geen last zullen hebben van de duizenden feestvierende Ajacieden.



Er zijn de afgelopen dagen 90.000 klachten over de examens binnengekomen bij het LAKS. Tot nu toe gingen de meeste klachten over het eindexamen wiskunde A voor de havo, zegt woordvoerster Bibi Reiniers. ,,Woensdag was een vrij normale dag, geen examens of situaties waar extreem veel klachten over binnen zijn gekomen.’’ De meest opvallende klacht? ,,Een meisje dat erover klaagde dat er precies voor het raam van het examenlokaal iemand heel hard I will always love you van Whitney Houston ging staan zingen.’’