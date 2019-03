Scholen staan stil bij schietpartij Utrecht, vader van drie kinderen overleden

Bij het CHU hangt de vlag halfstok. Volgens interim-rector Ilse van Eekelen zijn vandaag twee leerlingenbegeleiders aanwezig om de kinderen bij te staan als ze daar behoefte aan hebben. De lessen starten anders dan gewoonlijk, met speciale aandacht voor wat er is gebeurd. Alle schoolonderzoeken zijn voor vandaag en morgen geschrapt.



Van Eekelen noemt het gebeuren van gisteren surrealistisch. ,,Het was al een bijzondere dag, want we hielden de leerlingen al binnen vanwege de situatie. Dat was voor een deel angstig, maar we hadden het goed met zijn allen, want het was hier veilig.’’



Nadat de kinderen naar buiten mochten, kwam de politie die op zoek was naar een van de leerlingen. Die was al weg. Het schoolbestuur is toen bij elkaar gekomen, heeft het rouwprotocol geraadpleegd en vervolgens de leerlingen en de ouders op de hoogte gesteld. ,,Als school zijn wij compleet verslagen.’'