Scholen in het noorden blijven op 14 februari dicht

De basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe gaan woensdag 14 februari op slot. De leraren in de noordelijke provincies zijn de eerste die in een estafette gaan staken. ,,Het overleg met minister Slob is hoopvol, maar niet genoeg om de acties op te schorten.''

Na stakingen op dinsdag en donderdag leggen de leraren in het noorden deze ronde het werk neer op een woensdag. Voordelig voor ouders, want zij hoeven slechts een halve dag extra opvang voor de kinderen te regelen. De leraren leggen wél de hele dag het werk neer.

Dat kondigt het PO-front (schoolbesturen en onderwijsbonden) aan. In het hele land blijven elke maand in een andere regio de deuren dicht. De basisschoolleraren voeren al maanden actie voor eerlijker salarissen en een lagere werkdruk. Ze hebben 1,4 miljard euro nodig om de werkomstandigheden te verbeteren. De regering heeft tot nu toe 720 miljoen euro vrijgemaakt, maar de leraren geven niet op zolang de andere helft van het bedrag er ook is of er in ieder geval afspraken over komen.

Plannen

Volledig scherm Jan van de Ven, mede-oprichter van PO in Actie. © Shody Careman Hoewel de leraren, schoolleiders en bestuurders al maanden in gesprek zijn met de nieuwe Onderwijsminister Arie Slob is er nog geen zicht op meer geld. Wel lijkt het er volgens PO in Actie op dat er eerder meer geld komt om de werkdruk te verlagen. Dit jaar krijgen de scholen pas 10 miljoen euro erbij. Dat bedrag loopt in 2021 op tot 430 miljoen euro. ,,We zijn druk bezig om plannen te maken hoe we dat geld kunnen besteden. We zetten er op in dat de leraren met hun directies daarover zelf kunnen beslissen,'' aldus Jan van de Ven, één van de oprichters van PO in Actie.

Het zou een belangrijke stap betekenen, maar voorlopig is de knoop daarover niet doorgehakt. Daarom gaan de scholen in Groningen, Friesland en Drenthe volgende maand gewoon dicht. ,,We merken dat in die regio een hele grote actiebereidheid is,'' aldus Van de Ven. Een week na de staking debatteert de Tweede Kamer over het lerarentekort, werkdruk en salarissen. De leraren hopen met de nieuwe staking de Kamerleden in beweging te krijgen.

Ouders

Welke acties ze op 14 februari precies gaan houden, is nog niet bekend. De komende weken buigt een groepje actievoerders zich daarover. Van de Ven: ,,We willen in ieder geval de ouders meer betrekken. Het groeiende lerarentekort is ook hun probleem. Het gaat uiteindelijk om hun kinderen die niet het onderwijs krijgen dat ze verdienen. Het gaat ons niet om gouden deurkrukken voor de scholen en de portemonnee van de leraren, het gaat ons om goed onderwijs.''

Bij de vorige landelijke staking in december stond een groepje boze ouders op. Zij vinden dat de leraren niet 'over de ruggen van hun kinderen' moeten staken. PO in Actie zegt dat het slechts om een kleine groep gaat, maar beseft wel dat ouders meer betrokken moeten worden. ,,We willen niet tegenover maar naast ouders staan,'' aldus Van de Ven.