Schokkende beelden tonen aanval met snijbrander in Meppel

VideoVan de ernstige mishandeling van afgelopen december op het terrein van de milieustraat in Meppel, waarbij een persoon ernstig gewond raakte, zijn door omstanders schokkende beelden gemaakt. Te zien is hoe Albert T. (49) uit Staphorst de nieuwe eigenaar van het terrein meerdere klappen geeft met een snijbrander. Het slachtoffer, Jan van Dijk, raakt ernstig gewond in zijn hals. De beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Het incident gebeurt op dinsdag 17 december 2019. T. zit sindsdien vast op verdenking van poging tot doodslag. Op filmpjes die Dagblad van het Noorden heeft ontvangen, is te zien dat hij probeert met een snijbrander het hek voor het terrein van de milieustraat open te krijgen. De nieuwe eigenaar van het terrein is dan al gewaarschuwd. De eigenaar rent naar het hek om de Staphorster te stoppen, en krijgt daarop meerdere klappen met de snijbrander. Dat schrijft Dagblad van het Noorden.

Grote bloedende wond in hals

Het slachtoffer, zo blijkt uit de beelden, merkt in eerste instantie niet dat hij een grote bloedende wond in zijn halsstreek heeft. Het hek voor het terrein is inmiddels open, maar de eigenaar gaat er met zijn zwarte busje voor staan om te voorkomen dat T. er met zijn grote vrachtwagen op rijdt.

De Staphorster is nog niet van plan om het op te geven, zo laten de beelden zien. Met zijn vrachtwagen rijdt hij achteruit op het busje in. De eigenaar van het terrein, die nog steeds niet door heeft dat hij ernstig gewond is, zit in het busje. ,,Eruit, eruit!”, roepen geschrokken omstanders. Op dat moment komt de politie aan. Een dag voor dit incident zou T. ook al hebben geprobeerd om het terrein binnen te dringen.

Jarenlang conflict met de gemeente

De Staphorster was tot eind oktober 2018 de huurder van de milieustraat aan de Hesselterlandweg in Meppel. Kort nadat de huur was opgezegd, woedde er een grote brand op het terrein. T. werd vorig jaar mei persoonlijk failliet verklaard. Hij had op dat moment nog vestigingen in Staphorst en Stadskanaal. Ook bij die vestigingen kwam de afvalverwerker regelmatig in opspraak. Al jaren heeft hij een conflict met de gemeente Staphorst over een grondruil.

Vast op verdenking van poging tot doodslag

Op het terrein in Stadskanaal woedde in 2017 al een grote brand. Sindsdien ligt de provincie in de clinch met de afvalverwerker. T. zit nu anderhalve maand vast op verdenking van poging tot doodslag, mishandeling en vernieling. De raadkamer van de rechtbank heeft onlangs bepaald dat hij vast moeten blijven zitten tot aan de eerste openbare zitting in zijn strafzaak eind februari of begin maart. Het is niet bekend of T. ondertussen een verklaring heeft afgelegd voor zijn aanval op de nieuwe eigenaar. Een woordvoerder van het slachtoffer laat weten dat hij nog steeds last heeft van oorsuizen en moeite heeft met slikken.