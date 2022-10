Schippers verhoord, oorzaak aanvaring nog onduidelijk: ‘Vier opvarenden zaten op romp watertaxi’

De landelijke eenheid van de politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de aanvaring vrijdagochtend vroeg bij Terschelling. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren blijft onduidelijk. Bij het Schuitengat tussen Terschelling en Vlieland geldt een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur, zegt Rijkswaterstaat.

Het ongeluk gebeurde een paar honderd meter buiten de haven van West-Terschelling. De snelboot, de Ms. Tiger, van rederij Doeksen botste op watertaxi Stormloper. Schippers van beide vaartuigen zijn volgens de standaardprocedure aangehouden voor verhoor.

Anne van der Meer, woordvoerder van Rijkswaterstaat, legt uit dat je op de hoofdvaarroute tussen Terschelling en Harlingen pas na zonsopkomst sneller mag dan 20 kilometer per uur. ,,Maar dit ongeluk gebeurde bij het Schuitengat, een van de vaargeulen, je mag daar sowieso niet snel varen.” De - niet al te brede - vaargeul is afgezet met boeien. ,,Uit beide richtingen komen dan schepen”, legt een woordvoerder van de Kustwacht uit. ,,Er komen weleens boten vast te zitten op een zandplaat, dat gebeurt regelmatig. Maar dan gaat het vaak om toeristen die er niet bekend zijn.”

Ook voor de Kustwacht is de oorzaak van het incident gissen. ,,Maar het weer was goed. Al was het wel donker.”

Water in de romp

De eerste snelboot vertrekt volgens de dienstregeling om 07.05 uur en doet er zo’n 50 minuten over om Harlingen te bereiken. De Tiger is naar de haven van Harlingen gebracht voor onderzoek door de autoriteiten en schadeherstel, meldt rederij Doeksen. Bij de botsing is water in een van de twee rompen van de Tiger gelopen. ,,Maar het schip is zo ontworpen, met meerdere compartimenten, dat dit verder geen gevaar heeft opgeleverd”, aldus een zegsman van de rederij.

Vrijdagochtend waren er 21 passagiers en zes medewerkers aan boord. Geen van hen raakten gewond. De 52 meter lange veerboot kan meer dan 400 mensen vervoeren en een snelheid van 58 kilometer per uur halen. Tiger is de nieuwste snelboot van deze rederij. Volgens veerbootinfo.nl is deze sinds 2008 in dienst bij Doeksen.

Volledig scherm De watertaxi Stormloper ligt op ondieper gebied na de aanvaring. © ANP

De watertaxi Stormloper is veel kleiner dan de veerboot. Na de klap is de dertien meter lange boot gezonken en door personeel van een andere rederij naar ondieper gebied gesleept. ,,Dit is niet niks”, reageert Simon Smit van rederij Noordgat, het bedrijf dat als eerste ter plaatse was.

Opvarenden op de romp

Medewerkers van Noordgat rukten uit zodra ze de melding kregen. Ze troffen op de romp van de watertaxi vier mensen aan. ,,Die hebben we snel aan boord genomen.” Een van de medewerkers is vervolgens in de watertaxi gaan zoeken. Hier is nog een persoon aangetroffen. Dit slachtoffer moest worden gereanimeerd. ,,Een triest verhaal”, besluit Smit.

Ook twee schepen van Rijkswaterstaat, een patrouillevoertuig en een groter schip, zijn naar de plek van het incident gevaren. ,,Zij hebben deelgenomen aan de reddingsoperatie.”