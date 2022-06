Schiphol moet fors krimpen van kabinet: 50.000 vluchten minder

Dat bevestigen goed ingevoerde bronnen tegenover deze site. Morgen wordt in de ministerraad besloten over het precieze aantal. Volgens de bronnen heeft de voorgenomen krimp van Schiphol ‘nog niet eens zozeer te maken met de huidige drukte op de luchthaven’. ,,Het kabinet heeft zich daarvoor al voorgenomen om te snijden in het aantal vluchten’’, zo klinkt het.

In het coalitieakkoord was het kabinet ook al kritisch over de nationale luchthaven. ‘Er moet aandacht zijn voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur’, zo stond al te lezen in het akkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie in december presenteerden. ‘Er spelen rond de luchthaven diverse uitdagingen op het gebied van stikstof, (ultra)fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw.’ Het kabinet beloofde hierover in 2022 te besluiten.