Schiphol heeft 800 beveiligers extra nodig voor april

In een aan luchtvaartmaatschappijen gepresenteerd actieplan, waar Het Financieele Dagblad eerder over berichtte, meldt het vliegveld een wervingscampagne te beginnen met vijf beveiligingsbedrijven die actief zijn op Schiphol. Op 16 januari besluit Schiphol hoeveel passagiers het aankan in mei en de zomermaanden.

Personeelstekorten bij de beveiliging hebben dit jaar regelmatig voor lange wachtrijen en geschrapte vluchten op Schiphol gezorgd. Tot en met maart zijn luchtvaartmaatschappijen nog altijd gedwongen het aantal op Schiphol opstappende passagiers te beperken als gevolg van de krapte. KLM schatte de kosten van alle problemen op 175 miljoen euro, easyJet sprak deze week van enkele miljoenen euro’s aan schade.

‘Snel verandering’

Interim-topman Ruud Sondag zei begin deze maand dat hij snel verandering wil brengen in het personeelstekort. De topman is kritisch over het uitbesteden van taken aan externe bedrijven en benadrukt meermaals dat hij het als zijn missie ziet om het ‘samen’ te doen.

,,Als je iets samen doet, ben je alleen succesvol als je het gevoel hebt dat andere mensen zich ook interesseren in jouw problemen. Of dat nou de roosters zijn, schone werkruimtes, goeie koffie en dat soort zaken. Ik heb het idee dat we bij Schiphol iets te ver zijn afgewaaierd van het distribueren van kernactiviteiten naar derden toe en zelf eigenlijk niet meer beseffen als Schiphol: wat speelt er eigenlijk in die wereld? Wat vinden die mensen belangrijk?’’, vroeg hij zich hardop af in een videoboodschap aan het personeel op de luchthaven.

Verhogen uurloon

Vorige maand kondigde Schiphol al aan de uurlonen voor beveiligers op de luchthaven met 2,50 euro te verhogen. Dit vormt de kern van het betere aanbod, dat meer personeel naar Schiphol moet lokken. Daarnaast moeten de roosters van beveiligers gunstiger worden voor de werknemers en komen er comfortabelere pauzeruimtes.

Een woordvoerder noemt de doelstellingen ‘ambitieus en een grote opgave’. Maar de bedoeling is dat Schiphol in de aanstaande meivakantie en zomerperiode zonder beperkingen kan werken. In die periode verwacht de luchthaven bijna evenveel reizigers als in 2019, het jaar waarin een recordaantal mensen via Schiphol vloog. Ook wil de luchthaven het vertrouwen van luchtvaartmaatschappijen herwinnen.

Om de passagiersstroom aan te kunnen, moeten luchtvaartmaatschappijen ook genoeg afhandelaars in dienst hebben, benadrukt Schiphol. Zij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het laden en lossen van vliegtuigen.

