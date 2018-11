Schiphol: groei naar 540.000 vluchten past binnen milieunormen

Nu ligt het plafond nog op 500.000 vliegbewegingen. Die afspraak geldt tot 2020. Voor de periode daarna (2020-2030) moet nog dit jaar een akkoord worden bereikt tussen luchthaven, omwonenden en overheid. Met de mer, die vanavond gepubliceerd is, neemt Schiphol een voorschot op dat overleg.

De groei is volgens Schiphol mogelijk omdat vliegtuigen stiller worden. Afgesproken is dat van die berekende winst de helft toevalt aan de omgeving (minder overlast) en de helft aan de sector (meer vliegtuigen).

Schiphol zegt dat een groei naar 540.000 niet per se een concreet voorstel is van de luchthaven, en dat er uiteindelijk een door alle partijen gedragen groeiafspraak moet komen. Toch is het getal vermoedelijk niet per ongeluk gekozen. Schiphol maakt er geen geheim van ‘een gematigde en gecontroleerde groei’ na te streven.

Niet toevallig

Volledig scherm Hans Alders © ANP Ook het genoemde jaartal is niet toevallig gekozen. In 2023 staat een herinrichting van het luchtruim gepland. Die is voor Schiphol erg belangrijk. Net als het milieu is de veiligheid een belangrijke begrenzer van de groei. Met de huidige indeling van het luchtruim kan Schiphol niet veel kanten meer uit: de ruimte is zo ongeveer wel benut.



De vraag is hoe het rapport van Schiphol ontvangen wordt. De Omgevingsraad Schiphol van Hans Alders heeft als afscheidsopdracht meegekregen voor kerst een afgewogen advies te geven. De laatste tijd staan de omwonenden en luchtvaartsector echter lijnrecht tegenover elkaar. Als zij er niet uitkomen, hakt de politiek de knoop door.

Onderuit

Deskundigen zijn uiterst kritisch over het milieurapport. Dat stellen ze in een contra-onderzoek dat op verzoek van de luchthaven is gemaakt. Die second opinion is opgesteld door Milieufederatie Noord-Holland, een bewonersdelegatie, consultants van adviesbureau PwC en luchtvaartadviesbureau Moving Dot. Het onderzoek zou onder meer op basis van verouderde methoden zijn uitgevoerd.

De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland stelt dat het rapport onvoldoende de daadwerkelijke effecten voor mens en milieu in de leefomgeving analyseert. Metingen zouden anders uitpakken dan de gebruikte berekeningen. Ook zouden de klimaateffecten van de vliegbewegingen onvoldoende in kaart zijn gebracht. Alternatieven, zoals de trein als alternatief voor korte vluchten, zijn niet onderzocht. Bovendien wordt de uitstoot van ultrafijnstof volledig buiten beschouwing gelaten.

Ingenieur Leon Adegeest, die eerder fouten ontdekte in berekeningen voor Lelystad Airport, is één van de critici. Volgens hem is toegewerkt naar een gewenste uitkomst. ,,Je krijgt het onbehaaglijke gevoel: men wil niet weten of het klopt", zegt hij tegen EenVandaag. Men wil alleen het eindantwoord horen: ‘We kunnen groeien naar 540.000 vliegbewegingen.’”

Vergrootglas

De groei van het vliegverkeer ligt onder een vergrootglas, omdat de sector wereldwijd steeds meer bijdraagt aan de uitstoot van schadelijke stoffen. Concrete acties om die vervuiling in te dammen zijn tot nu toe zwaar onvoldoende, stellen critici.