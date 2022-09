Schiphol beperkt aantal reizigers nog verder deze herfst: dagelijks 9250 passagiers minder

Moordbriga­de voerde gewelds­klus­sen uit in Brabant, ‘ook link met aanslag Peter R. de Vries’

Een Pools-Nederlandse bende liet zich inhuren voor zware geweldsklussen: brandstichting in Best, zware mishandeling in Eindhoven en het voorbereiden van liquidaties. Dat denkt justitie, die ook verbanden ziet met de moord op Peter R. de Vries.

14 september