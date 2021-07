Schip met giftige lading graan in haven Veghel: ‘Ging maar net goed voor bemanning’

Een binnenvaartschip geladen met zeer giftig graan ligt al dagen aan de kade in de haven van Veghel. De bemanning kon net op tijd van het schip gehaald worden toen ontdekt werd dat de concentratie gifgas levensgevaarlijk bleek. In 2019 belandde een echtpaar op de intensive care na inademing.

De schipper werd dinsdagavond bij aankomst door de brandweer opgewacht nadat was gebleken dat hij een van de drie schippers was die de gevaarlijke lading uit Polen hadden vervoerd. De man werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Aan het graan was in Polen het zeer giftige fosfine toegevoegd, een soort rattengif dat ongedierte moet bestrijden.

De andere twee schepen met het zeer giftige gas liggen in Zwolle en Utrecht. ,,In Utrecht heeft iemand de stoffen gemeten. Daar kwamen ze erachter dat het goed mis was en dat de bemanning van het schip in Veghel direct gewaarschuwd moest worden”, hoorde Sunniva Fluitsma, voorzitter van de Algemeene Schippersvereeniging.

Dodelijke concentraties

,,Het ziekenhuisbezoek was hard nodig voor de schipper op het Veghelse schip”, weet Fluitsma. Ze hoorde van de schipper dat de concentraties van het giftige fosfine op het schip rond de 300 ppm (parts per million). Bij 0,5 kan het al goed misgaan.

Quote Het verbaast me me dat de bemanning nog zo lang heeft gevaren met deze hoge concentra­ties.

Sunniva Fluitsma van de Algemeene Schippersvereeniging

,,Je schrikt je kapot als je dat hoort.” Fluitsma denkt terug aan het vergiftigde echtpaar, dat op het schip bij Nieuwegein in 2019 werd gevonden. Ze belandden op de intensive care na inademen van het rattengif. ,,Dat willen we dus voorkomen. Het verbaast me dat de bemanning nog zo lang heeft gevaren met deze hoge concentraties.”

,,Deze hoge concentratie werd dan wel in het ruim gemeten, maar het was een levensgevaarlijke situatie daar aan boord”, gaat ze verder. ,,Als de gassen de woonruimte hadden gehaald, doordat er bijvoorbeeld spleten in de muren zitten, dan was het vele malen erger afgelopen.”

Ook in het leefgedeelte werden hoge concentraties van het giftige gas gemeten, weet ze. ,,Maar gelukkig lang niet zo hoog als waar het graan ligt opgeslagen.”

Knoflookgeur

De Sempre Spera ligt sinds dinsdagavond aan de kade bij mengvoederbedrijf De Heus aan de Veghelse haven. Het binnenvaartschip is helemaal met hekken afgezet, aan de boot hangen kleine vlaggetjes die waarschuwen voor ‘poison gas’.

Het gas, dat een beetje ruikt naar knoflook, wordt gebruikt op schepen om ongedierte te doden. Vermoedelijk is dat al in Polen - of zelfs eerder - toegevoegd. Waarom de concentraties in Nederland nog zo hoog waren aan boord, blijft onduidelijk. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan.

De woordvoerder van de schippersvereniging weet dat, naast de naar het ziekenhuis gebrachte schipper van Sempre Spera, ook alle andere bemanning ter controle naar het ziekenhuis is gegaan.

In het verleden zijn over dit onderwerp al Kamervragen gesteld, waarbij ook moties werden aangenomen voor strengere en vooral betere controles. Toch ging het dinsdag bijna opnieuw mis.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Kleine vlaggetjes waarschuwen voor giftig gas. Publiek kan het schip tot op een paar meter benaderen. © Hans van Alebeek

Niet lossen

Een medewerker van De Heus in Ede zegt dat het bedrijf niet wist dat het graan met fosfine was behandeld. Wat er met het schip en de lading gaat gebeuren is volgens hem nog onduidelijk. Het schip kan niet gelost worden zolang de giftige concentratie fosfine aan boord is. Dat moet vanzelf verdampen. Hoe lang dat gaat duren, hangt af van de weersomstandigheden en hoe het schip gelucht kan worden. Er is geen gevaar voor de omgeving. De woordvoerder van De Heus reageerde donderdag niet op vragen over nadere uitleg rond het incident.

Twee jaar geleden moest het echtpaar het bijna met de dood bekopen. Ook toen zat de Algemeene Schippers Vereeniging er bovenop.

Alle drie de schepen vervoerden een lading graan uit Polen die werd behandeld met het middel fosfine, rattengif. Dat wordt via capsules bij het graan gestopt om ongedierte te bestrijden. De veilige norm voor het middel is 0,2 ppm (deeltjes per miljoen), bij 0,5 ppm is het levensgevaarlijk: in Veghel zou een concentratie van 300 ppm gemeten zijn.