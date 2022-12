Schimmel, ziekte, kou en bezuinigingen: voor Diane en Wim was 2022 ‘gewoon een kutjaar’

dit was 2022 MAFS-droomkop­pel Sonny en Dylan dolgeluk­kig met elkaar: ‘We starten samen een bedrijf’

Ruim een jaar nadat de vonk bij het altaar oversloeg in Married At First Sight zijn Dordtenaar Sonny Monster-Lanjouw (30) en Dylan Lanjouw-Monster (28) uit Emmen nog altijd gelukkig getrouwd. Het stel blikt terug op het afgelopen jaar en het begin van hun liefdesverhaal. ,,We gaan binnenkort samenwonen!”

