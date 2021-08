Schietpartij na schietpartij in Feijenoord, waar gaat het mis? ‘Wijkagenten weten niet wat er speelt’

Deze oude bankklui­zen worden nu gebruikt voor iets héél anders: ‘Even weg van normale wereld’

22 augustus Het is nieuws dat zo onderhand geen nieuws meer is. ‘Rabobank sluit 11 filialen in Achterhoek.’ Om de zoveel maanden lezen we weer een nieuwsbericht dat er banken verdwijnen. De gebouwen krijgen vaak een andere bestemming. De grote kluizen, meestal in de kelder, blijven vaak bewaard. Soms zelfs met de dikke kluisdeuren. Wat wordt het nieuwe leven van die kluizen? We bezochten vier nieuwe, oude kluizen.