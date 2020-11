Schietpartij bij tankstation Enschede: ‘je houdt je hart vast’

videoEen jongeman is zondagavond beschoten bij een pompstation in Enschede en daarbij gewond geraakt. Volgens getuigen kwam de man uit de shop lopen, was er een woordenwisseling en werd er vervolgens geschoten.

Het slachtoffer is per ambulance en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. De plek bij pompstation Netto Tank aan de Buursestraat, in het zuiden van Enschede, werd door agenten snel met rood-wit lint afgezet. De schietpartij heeft een flinke impact op de enige aanwezige medewerkster van het tankstation, zegt eigenaar Saad Sahl vanachter het lint. „Ze is helemaal van haar à propos.” Op een stoel, buiten, kijkt een medewerkster wat wezenloos voor zich uit, terwijl om haar heen agenten naar sporen zoeken.

Zelf denkt eigenaar Sahl dat de dader snel gevonden wordt. „Die camera, die geeft haarscherp beeld.” Hij werd direct na het incident gebeld en is als de brandweer naar zijn zaak gegaan. De stress verdween net zo snel als-ie kwam. „Ik dacht gelijk aan mijn personeel, dacht dat het een overval was, maar met hen is alles goed. Daarom ben ik nu weer rustig.”

Bij kennis

Sahl vertelt dat de gewonde man hulp zocht in De Tankshop. De medewerkster heeft die verleend, later hielpen hij en een collega, en al snel waren de hulpdiensten er. Ze zagen dat de man bloedde, door de kogel die zijn schouder had geraakt. Volgens Sahl was hij bij kennis en is hij zelf de ambulance ingestapt. „Ik weet zeker dat het goed gaat komen.”

Hij runt De Tankshop nu een half jaar, en herkende de man als klant, van gezicht. „Dit is geen benzinestation aan de A1, hier komen vaak dezelfde mensen. Het is een pomp met bekende gezichten.” Hij schat de man een jaar of 24.

Ondertussen komt de ene na de andere bekende van Sahl langs om te vragen wat er gebeurd is, en of alles oké is. Hij stelt ze gerust, staat iedereen netjes te woord. Tot zijn opluchting ziet hij dat de broer van de geschrokken medewerkster er is om haar op te halen.

Volledig scherm © News United/Dennis Bakker

‘Je houdt je hart vast’

„Je houdt je hart vast”, zegt hij over incidenten in Enschede, die elkaar soms in rap tempo lijken op te volgen. „Overvallen, een plofkraak, nu dit.” Hij schudt het hoofd. Ondanks dat heeft hij goede hoop dat de politie de dader pakt. Sahl wijst naar de camera, die de benzinepomp in het oog houdt. „Soms hebben we doorrijders, en die hebben we altijd haarscherp op beeld.”

De politie, die met meerdere voertuigen ter plaatse was, heeft een zoekactie naar de dader ingezet. De reden achter het schietincident wordt verder onderzocht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.