Schietpartij Arnhem: handelaar overleden, andere dode mogelijk betrokken bij drie moorden

Brabantse burgemees­ters slaan alarm: Maak bezit vuurwerk strafbaar

9:54 Het kabinet moet het bezit van vuurwerk in ons land met spoed strafbaar stellen. Het vuurwerkverbod is nu niet te handhaven. Dat zegt de Eindhovense burgemeester John Jorritsma, mede namens zijn collega’s in Brabant. Vanuit deze regio is het eenvoudig om in België vuurwerk te kopen.