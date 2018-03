Schiedamse fles met flessenpost duikt na 132 jaar op in Australië

De fles bevatte een formulier waarop stond dat hij op 12 juni 1886 op 950 kilometer van de Australische westkust in zee is gegooid vanaf het Duitse zeilschip Paula, dat onderweg was van Cardiff naar Makassar. Tussen 1864 en 1933 hebben Duitse kapiteins duizenden flessen overboord gegooid als onderdeel van een onderzoek naar zeestromen, zeggen onderzoekers van het Western Australian Museum, dat de vondst bekendmaakte. Vinders werd gevraagd om contact op te nemen met een Duits consulaat of het maritiem observatorium in Hamburg.