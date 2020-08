‘Scherm ouderen en kwetsbaren af, zodat jongeren bewegingsruimte houden’

SLAVERNIJ Historicus Emmer: ‘Er wordt gedaan alsof elke plantage een hel op aarde was’

22 augustus Piet Emmer is de kop van Jut bij nog al wat Black Lives Matter-sympathisanten. De historicus vindt dat ten onrechte wordt gedaan alsof het slavernijverleden de oorzaak is van alle racismeproblemen. ,,We moeten niet de Verenigde Staten kopiëren.’’