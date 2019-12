Scheidend voorzitter Medisch Spectrum Twente: prins Claus was patiënt bij omstreden neuroloog

Wijlen prins Claus was onder behandeling bij de omstreden neuroloog Ernst Jansen Steur van het Medisch Spectrum Twente (MST). Dat zegt de scheidend voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis in een interview met De Twentsche Courant Tubantia. Letselschadeadvocaat Yme Drost, die tientallen slachtoffers van de uiteindelijk vrijgesproken arts bijstond, reageert ‘flabbergasted'.

Tot nu toe was alleen bekend dat Ernst Jansen in 2002 op televisie zijn mening gaf over de gezondheidssituatie van Zijne Koninklijke Hoogheid prins Claus. Die leed aan de ziekte van Parkinson. De neuroloog vertelde in juli dat jaar - drie maanden voor het overlijden van de prins - in het NOS Journaal en in EenVandaag over het verloop van de ziekte. Nu blijkt dus dat hij ook de behandelend geneesheer van de prins was.

Of prins Claus op het moment van de televisie-interviews van Jansen Steur nog bij hem onder behandeling was, is niet bekend. Scheidend voorzitter Frans van Vught van de raad van toezicht van het MST zegt daar niks over in zijn interview met Twentse Courant Tubantia. Hij verklaart alleen dat de neuroloog zo gerespecteerd was dat hij de behandelend geneesheer was van de prins.

Van Vught meldt het terloops in een terugblik op de tien jaar van zijn voorzitterschap van de raad van toezicht van het ziekenhuis. Dat doet hij in zijn antwoord op een vraag over de affaire Jansen Steur die het MST blijft achtervolgen. De ziekenhuisbestuurder noemt het “een litteken” dat voor altijd aan het ziekenhuis kleeft. ,,Op verjaardagen hoor ik het. Na ons raakten artsen bij diverse andere ziekenhuizen in opspraak, maar een impact zoals Jansen Steur was uniek in zijn soort. Deze arts was nota bene de behandelend geneesheer van Prins Claus. Zo gerespecteerd. Een drama was het. Ook voor de man zelf trouwens.’’

Letselschade-advocaat Yme Drost, die de slachtoffers bijstond, was naar eigen zeggen ‘een moment flabbergasted’ toen Tubantia hem confronteerde met de uitspraak van Van Vught over prins Claus. ,,Hier is duidelijk iemand uit de school geklapt. Ook ik had al eerder dergelijke geruchten vernomen. Maar door dit in zijn functie na tien jaar te bevestigen, voegt de heer Van Vught daarmee wel een nieuw hoofdstuk toe aan een boek dat nog altijd niet gesloten blijkt’’, reageert hij tegenover gezondheidssite meerovermedisch.nl

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat weten niet te kunnen ingaan op privé-aangelegenheden met betrekking tot het Koninklijk Huis.

Medische missers

Ernst Jansen Steur moest zich voor de rechter verantwoorden voor medische missers eind jaren negentig. De destijds aan medicijnen verslaafde arts verklaarde globaal tussen 1998 en 2004 talrijke patiënten ten onrechte ongeneeslijk ziek. Zij zouden aan Parkinson, Alzheimer of MS lijden. Voor die diagnoses ontbrak vaak gedegen medisch onderzoek. In eerste aanleg werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar maar in hoger beroep volgde vrijspraak.

Het Openbaar Ministerie ging in cassatie maar de Hoge Raad oordeelde in 2016 dat de vrijspraak terecht was omdat het gerechtshof de schuldvraag door verjaring niet meer kon toetsen en niet bewezen kon worden dat de neuroloog opzettelijk verkeerde diagnoses stelde.

Volledig scherm Voormalig neuroloog Ernst Jansen Steur © ANP