Schatzoeker stuit op landmijn, maar de EOD zegt dat het iets heel anders is

De ‘landmijn’ werd gevonden door een schatgraver die naar de nazischat opzoek was. Niet zonder reden, want deze nazischat bevat mogelijk gouden munten en sieraden met edelstenen. Het is miljoenen waard. De schat is namelijk afkomstig uit de kluizen van een in 1944 gebombardeerd bankgebouw in Arnhem. En mogelijk begraven nabij het landhuis Den Eng in Ommeren.