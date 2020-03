Schapen onthoofd en geslacht bij kinderboerderij Olst: ‘Wie doet nu zoiets?’

Ze trof de restanten aan van twee rammen, die met z’n vieren in een apart weiland, gescheiden van de rest van de kudde van 20 schapen, stonden. ,,Het was een gruwelijke ontdekking. Wie doet nu zoiets? Als het om het vlees gaat, dan kun je dat toch ook gewoon bij de slager halen”. De inbrekers namen niet alleen het vlees van de schapen mee, maar stalen ook een haan en vier hennen. ,,Die staan in het donker altijd op stok, dus dat gaat dan heel makkelijk. Ik ben bang dat die ook in de pan terecht komen. Voor het geld hoef je dat namelijk niet te doen; zo’n kip - het waren zwart-witte Brahma-kippen - kosten hooguit 25 euro per stuk”.

Sporenonderzoek

Via een oproep op Facebook hoopt de stichting, die 40 jaar geleden opgericht werd als kinderboerderij, maar nu meer de functie van een wijkplantsoen heeft, te achterhalen of er getuigen zijn die in de nacht van woensdag op donderdag iets verdachts hebben gezien. Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie en die is ook al sporenonderzoek komen doen. ,,We zijn een club met 15 vrijwillligers en dankzij subsidie van de gemeente kunnen we voer voor alle dieren kopen. We hebben geen geld om een beveiligingscamera of lichtinstallatie aan te schaffen, maar we zullen binnenkort toch moeten vergaderen over hoe we het beter kunnen beveiligen”, zegt Overkempe.