‘Schandalig’ Neckermann overladen met honderden negatieve reacties: ‘Dit is gewoon diefstal’

Drugssmokkel Topatlete Madiea G. in november voor Duitse rechter: jarenlange celstraf dreigt

15:33 De van drugssmokkel verdachte topatlete Madiea G. moet op 4 november voor de rechter in Duitsland verschijnen. Die zal op de zitting, die in Kleef dient, meteen uitspraak doen. G. werd op 18 juni vlak over de Duitse grens aangehouden met ruim 56 kilo harddrugs in haar auto. Haar hangt een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd.