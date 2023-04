Schadeadvocaat John Beer geeft massaclaim vorm: 'Dat excuusverhaal van Tata Steel gaan we doorbreken’

Een van Nederlands bekendste letselschadeadvocaten, John Beer, gaat zich aansluiten in de strijd tegen staalfabrikant Tata Steel. ,,Dat excuusverhaal van dat de gezondheidsschade in de omgeving ‘niet alleen door Tata komt', gaan wij doorbreken.”

Beer gaat plaatsnemen in het bestuur van de stichting FrisseWind.nu, dat al jaren strijdt tegen Tata Steel. De roemruchte staalfabrikant in Wijk aan Zee is al jaren in opspraak omdat het de gezondheid van de mensen in het IJmond-gebied ernstig zou aantasten.

Nouri en vuurwerkramp

Beer is bekend van meerdere grote letselschadezaken. Twee daarvan springen in het oog: hij stond de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede bij en hij stond de familie van oud-Ajacied Abdelhak Nouri bij, die in 2017 tijdens een wedstrijd werd getroffen door een hartstilstand en niet adequaat werd geholpen.

Beer zal niet als advocaat gaan werken voor FrisseWind.nu, maar hij zal als bestuurslid wel de structuur gaan vormgeven van de massaclaim waar de stichting mee bezig is. De grote vraag waar Beer zich over gaat buigen is het al causale verband tussen de uitstoot van Tata Steel en gezondheid van de mensen in de omgeving.

Dat die gezondheid minder is, is al vaak aangetoond. ,,Maar Tata Steel zegt daarbij voortdurend dat niet zeker is dat dat alleen door hen komt, dat er ook andere redenen kunnen zijn. Zo gaat dat al een hele tijd en dat gaan we doorbreken,” zegt Beer tegen deze site. ,,We hebben eens een zaak gehad tegen een fabrikant van een medicijn dat de kans op een hartinfarct vergrootte. Daarbij is het gelukt om de zaak zo te draaien dat niet de mensen die een infarct hadden gehad moesten bewijzen dat dat door dat medicijn kwam, maar dat de fabrikant moest bewijzen dat dat níet zo was. Die kant wil ik met de zaak rond Tata ook op. Dat zij maar moeten aantonen dat de schade aan de gezondheid van de omwonenden níet door de staalfabriek komt.”

‘Ongewenst voor kinderen’

Het RIVM bracht vorige week het zoveelste rapport uit dat aantoont dat het stof dat neerdaalt in het gebied, vervuild is. De concentraties metalen en zogeheten PAK’s die worden gemeten, blijven ‘ongewenst voor de gezondheid van kinderen’, herhaalde het instituut. Omwonenden worden er moedeloos van omdat er - ondanks verbeterplannen van Tata - op korte termijn heel weinig verandering in zicht is. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) vindt dat Tata Steel ‘echt aan de bak’ moet om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Het valt haar tegen ‘hoelang het duurt om tot resultaten te komen’.

Naast de massaclaim loopt er nog steeds een onderzoek naar strafbare feiten van Tata Steel, vanwege het opzettelijk vervuilen van de bodem, lucht en het oppervlaktewater in de omgeving. Advocaat Bénédicte Ficq doet die zaak. ,,De beslissing over wel of niet vervolgen komt dit jaar, is mij verteld,” aldus Ficq.

