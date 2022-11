Schade coronarellen nauwelijks verhaald op daders

Tot nu toe is nog maar 78.000 euro schade geïnd bij de daders van de coronarellen, die na de invoering van de avondklok in verschillende steden uitbraken. Zij moeten 260.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer.

De totale (verzekerde) schade die door de rellen is veroorzaakt, is door het Verbond van Verzekeraars op een miljoen euro geschat. In maart dit jaar meldde Yesilgöz dat de relschoppers ruim 551.000 ruim schadevergoeding van de rechter moesten betalen. Daar was toen een krappe 37.000 euro van geïnd.

Nu blijkt dat het totale bedrag aan opgelegde schadevergoeding aanzienlijk lager is, schrijft Yesilgöz. In de optelsom ervan was een fout gemaakt. Die is nu rechtgezet.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zet alles op alles om zoveel mogelijk geld bij de daders te innen, schrijft de bewindsvrouw. Daarbij geeft ze aan dat in zijn algemeenheid na drie jaar zo’n 70 procent van de schadevergoeding is geïnd en na tien jaar ruim 80 procent.

Getroffen ondernemers die de schade niet via een verzekering of op een andere manier kregen vergoed, konden aanspraak maken op de speciale Regeling bedrijvenschade coronarellen. Aan 36 ondernemers is een krappe 230.000 euro aan schade vergoed. Bekeken wordt of deze bedragen alsnog op de daders kunnen worden verhaald. Dat is ingewikkeld, maar Yesilgöz vindt het belangrijk ‘dat niet de overheid en dus de belastingbetaler, maar de daders opdraaien voor de schade die zij hebben aangericht’.

