Schaatsen op natuurijs? Wees er snel bij

Er kan vandaag geschaatst worden op natuurijs én dat zorgt voor de nodige drukte bij verschillende ijsclubs in het land. Wie een poging wil wagen, moet er wel snel bij zijn. Het ijs is nu nog dik genoeg maar later vanmiddag kan het alweer over zijn met de pret. Voorlopig dan.

De ijsclub in Doorn meldde gisteren al voorzichtig dat de ijsbaan mogelijk vandaag de deuren zou openen. En inderdaad, na de flinke vorst van vannacht, is het ze gelukt. IJsmeester Theo Schippers verwacht dat de baan tot een uurtje of twaalf open is. ,,Rond 11.00 uur komt de zon erbij. En ook al vriest het dan nog licht, de kwaliteit van het ijs gaat dan waarschijnlijk snel achteruit. Dus mensen, kom op tijd. ‘s Middags sta je voor een dichte poort.”

Ook op andere plekken zijn natuurijsbanen geopend, waaronder in Ammerstol en De Lier. ,,Je kan jezelf scheren met het ijs, zo glad en mooi is het", aldus Bert Timmerman van ijsclub Vooruitgang in Ammerstol vanochtend tegenover Omroep West. Ook bij ijsclub Hard Gaat-ie in De Lier kan er geschaatst worden. ,,Hij ligt er nu goed bij", aldus voorzitter Wim van den Berg. Hoe lang de baan open blijft, is niet bekend. ,,Dat ligt eraan hoeveel mensen er komen en hoe lang het ijs goed blijft.” . In Ammerstol in is de baan alleen open voor leden. In De Lier is iedereen welkom.

Strenge vorst

Afgelopen nacht vroor het in Leeuwarden streng met -10,2 graden. Bij temperaturen beneden -10,0 graden spreken de weerdeskundigen van strenge vorst. In De Bilt koelde het af naar 5,1 graden. Daarmee was er matige vorst. In De Bilt heeft het al sinds 25 januari 2013 niet meer streng gevroren. In de winter van 2017-2018 kwam het pas op 7 februari tot de eerste officiële matige vorst. De eerste matige vorst dient zich normaal gesproken eind november of begin december aan. Gemiddeld komen er in het winterhalfjaar in totaal 12 dagen met matige vorst voor.

Voor komende nacht is de voorspelling dat het wederom stevig gaat vriezen. Het kwik daalt naar -4 tot -8 graden. Lokaal gaat het opnieuw richting de -10. Hoewel enkele schaatsbanen vandaag hun deuren kunnen openen, is het ijs op vennetjes of ondiepe plassen nog niet dik genoeg om op te staan. Op veel vaarten en meren ligt zelfs nog helemaal geen ijs.

Volledig scherm © weerplaza