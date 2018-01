Schaatsen in Friesland nog onveilig

Maar volgens Carl Mureau van schaatsbond KNSB is de situatie allesbehalve veilig. ,,Als je kijkt hoe kort we nachtvorst hebben gehad, zijn dit erg onveilige situaties.'' De dikte van het ijs was vandaag volgens schaatsers zo'n 3 centimeter.



De Ryptsjerksterpolder is traditioneel een van de eerste plekken in Nederland waar geschaatst kan worden. Dit komt omdat de polder ondiep is waardoor het water sneller bevriest. ,,Maar ook in een ondiepe polder kan je verdrinken'', aldus Mureau.