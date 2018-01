Schaamte over een soa? GGD begint met vertrouwelijke onlinetest

De GGD begint in vier regio's in Nederland met een proefproject waarbij jongeren via internet vragen kunnen stellen over seks en seksueel overdraagbare ziektes (soa's).

De jongeren hoeven dan niet naar de huisarts of polikliniek te gaan, maar kunnen via de webcam in gesprek met een verpleegkundige van de GGD. Het gesprek is vertrouwelijk, de inhoud daarvan wordt niet gedeeld met huisarts of ouders.

Het voordeel hiervan is volgens de GGD dat jongeren niet langer het risico lopen bekenden tegen te komen in de wachtkamer en zich eerder zullen melden.

Als uit het webcamgesprek blijkt dat een jongere risico loopt een soa te hebben, krijgt hij of zij een soa-testpakket gestuurd. Dat kan teruggestuurd worden, waarna de uitslag en een advies volgen.

Hoge drempel

De GGD hoopt enkele duizenden jongeren via internet te kunnen helpen. Jaarlijks meldden zich momenteel zo'n 120.000 mensen bij GGD-poli met vragen over seks en soa. De GGD hoopt via internet met name jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar te bereiken.



,,Bij hen is de drempel hoog, ze beginnen net pas met hun seksuele ontwikkeling'', legt Mieke Steenbakkers van de GGD Zuid-Limburg uit. ,,Jongeren onder de 25 jaar zijn een risicogroep, omdat in deze groep veel wisselende contacten voorkomen''.