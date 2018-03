Saunagangster ziet beelden van zichzelf op pornosite: Ik kon géén aangifte doen

Vanmiddag was het druk in Sauna & Beauty Oase in Nederasselt. De mensen lijken niet echt onder de indruk van het feit dat video-opnames, gemaakt in deze sauna, online zijn gezet. ,,Het was een heel fijn bezoek'', riep iemand vanuit zijn auto op de parkeerplaats.

In kleedkamer nummer 3, 'De kleine kleedkamer, die neem ik altijd', heeft ze in het verleden een camera zien hangen, vertelt een 23-jarige vrouw uit Oss. Ze is de afgelopen drie jaar een keer of zeven naar de sauna in Nederasselt geweest. Natuurlijk vraagt ze zich af of er ook beelden van haar op internet staan. ,,Ik heb geen idee hoe ik daarachter moet komen. De sauna heb ik nog niet gebeld, nee. Het klinkt een beetje raar om te zeggen, maar ik ben jong en zit strak in mijn vel. Als het zo'n hacker daarom gaat, dan zou ik er best tussen kunnen zitten.''

,,Ik ben 52'', zegt een Oase-bezoeker uit Den Bosch. ,,Ik denk niet dat ik me grote zorgen hoef te maken dat iemand mij per se wilde zien.'' Hoor de cynische ondertoon, want het is en blijft een schending van zijn privacy, en daar maakt hij zich kwaad om. ,,Ook wil ik zéker weten dat ik toch niet ergens op sta.''