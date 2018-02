Satudarah-kopstuk B. is justitie steeds een stapje voor

Eindelijk had justitie de gezochte Satudarah-topman Michel B. in handen. Zomaar gearresteerd, tijdens zijn wintersport in de Oostenrijkse skiplaats Gerlos. Hij zat vast, maar niet voor lang. Hij is op borgtocht vrij.

Zijn woning in het Duitse Alstätte werd op de kop gezet, zijn gezicht pontificaal getoond in Opsporing Verzocht en zijn honden werden voor de ogen van zijn gezin doodgeschoten: de afgelopen maanden deed justitie er alles aan om Satudarah-oprichter Michel B. te pakken te krijgen. Maar toen hij vrijdag eindelijk kon worden gearresteerd, duurde het nog geen 72 uur voor justitie in Oostenrijk hem alweer vrijliet. Voorlopig althans, en op borgtocht, want binnen twee maanden moet er duidelijkheid zijn over zijn uitlevering aan Nederland.

Voortvluchtig

De afgelopen maanden was de voormalig leider van de Twentse Satudarah-afdeling Eastside voortvluchtig, om ondertussen regelmatig justitie uit te dagen. De ene keer liet hij zijn advocaat zeggen dat hij zich nooit zou overgeven, de andere keer ging hij doodleuk op wintersport. ‘Gewoon’ tussen de Nederlanders, alsof niemand hem iets kon maken.

Maar aan zijn vlucht kwam vorige week een einde toen hij werd herkend in een Oostenrijkse horecagelegenheid naast de skipiste. De Nederlandse politie was er als de kippen bij om hem te laten oppakken.

Eind goed al goed, zo leek het voor justitie. Tot de Oostenrijkse rechter, heel verrassend, maandag besloot om B. een ontsnappingsmogelijkheid te bieden: als hij 30.000 euro betaalde, zou hij het verdere proces in Oostenrijk in vrijheid moeten afwachten. Natuurlijk werden de tienduizenden euro’s snel afgetikt, en kon Michel B. tot afgrijzen van justitie weer terug naar de skipiste.

Plezier

Door Satudarah-leden en bekenden van B. werd het nieuws ontvangen als een overwinning. Op sociale media buitelen ze over elkaar van plezier en schrijven ze dat deze beslissing de onschuld van hun leider weer eens aantoont. „Want als hij echt zo’n zware crimineel zou zijn, zou dit nooit zijn gebeurd.''

Het doet de Nederlandse autoriteiten extra zeer dat juist een rechtbank - waarvan verwacht werd dat ze de ernst van de situatie zou inschatten - Michel B. deze kans bood. Een kans die in Nederland formeel wel bestaat, maar praktisch nooit wordt toegekend. Niet voor niets doet het Ministerie van Justitie en Veiligheid er volgens ingewijden nu alles aan om de Oostenrijkse collega’s ertoe te bewegen B. alsnog zo snel mogelijk uit te leveren. Ook willen ze weten waarom een openlijk voortvluchtige verdachte deze koninklijke behandeling kreeg.

Beslissing

Of de uitgeoefende druk helpt of niet, gewanhoopt hoeft er niet te worden: de borgtocht van B. betekent niet dat hij kan gaan en staan waar hij wil. Hoewel het OM zegt niet te weten onder welke voorwaarden B. is vrijgelaten, zijn advocaat het niet wil vertellen en de Oostenrijkse rechtbank het niet mag vertellen, zeggen bronnen dat hij Oostenrijk niet mag verlaten. Het enige dat justitie dus moet hopen is dat B. nu wel naar justitie zal luisteren, met de betaalde 30 mille als stok achter de deur.