Saskia Noort en Hugo Borst: ‘Wij Nederlanders zijn veel te negatief over ons land’

Dit was 2020 O, Nederland, waar is onze saamhorig­heid gebleven?

Weet u nog, dat alle radiostations dit voorjaar in Nederland tegelijk You Will Never Walk Alone draaiden? Nu ergert 75 procent van de Nederlanders zich aan 'de ander' omdat die zich niet goed genoeg aan de coronaregels houdt. O, Nederland, waar is onze saamhorigheid gebleven?