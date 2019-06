Sara vindt de ‘heldin’ die haar lift naar eigen bruiloft gaf

De auto waarin Sara met twee van haar vriendinnen op weg was naar de bruiloft kwam op haar grote dag plotsklaps met pech langs de weg te staan in de buurt van Hengelo. Een reddende engel kwam er in de vorm van een mevrouw uit Twente, die aanbood het trio spontaan met haar eigen vervoer naar plaats van bestemming te brengen.

Sara is een maand later nog steeds dankbaar, maar weet nog niet wie de vrouw is: ,,We willen haar graag persoonlijk bedanken maar in alle haast hebben we haar gegevens niet gevraagd”, schreef ze bij de inmiddels meer dan 2000 keer op Facebook gedeelde post, waar honderden keren op is gereageerd. ,,We weten alleen dat ze in Delden woont en we hebben deze twee foto’s die hopelijk helpen haar te vinden.”

Maar vanmiddag meldde zich Sara's heldin, eindelijk. Het blijkt de 80-jarige Geertrude Maatman uit Delden die door haar buurman was geattendeerd op Sara's oproep. ,,Ik zat in de auto naar huis en zag langs de kant van de weg een vrouw in bruidsjapon met een boeketje, en daarnaast een auto in de berm”, vertelt Geertrude aan Editie NL. ,,Toen ben ik gestopt om te vragen wat er aan de hand was. Ik kon ze daar toch niet zo laten staan?” Toen Sara vertelde dat ze pech had, twijfelde Geertrude geen moment. ,,Stap maar in, zei ik. Ik merkte dat ze geen uitstel konden gebruiken.”

Foto's

Sara's oproepje, inclusief foto's waarop haar redder in nood te zien was, werd massaal gedeeld: ,,Vrienden en familie uit Twente: like, share and work your magic!”, sloot Sara het bericht af. Facebookers hoopten dat Sara de Twentse snel weet te vinden: ,,Wat bijzonder van deze mevrouw, ik hoop dat je haar vindt om haar een gigantische bos bloemen te geven.”

Sara liet vandaag weten dat ze denkt dat ze haar heldin heeft gevonden: ,,Mocht het echt de juiste persoon zijn, dan zoeken we haar zo snel mogelijk op! Ik laat het zeker even weten als het gelukt is.”