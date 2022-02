‘Saoedi’s betaalden voor anti-Iranprotest in Den Haag’

De Saoedische inlichtingendienst zou een tv-station in Rijswijk hebben gefinancierd dat vanuit Nederland berichtte over Iran, de aartsvijand van de Saoedi's. Ook zou Saoedi-Arabië 190.000 euro hebben betaald voor een anti-Irandemonstratie in Den Haag.

Dat staat in documenten die een rol hebben gespeeld in een rechtszaak tegen drie Iraanse vluchtelingen in Denemarken. Zij zijn afgelopen vrijdag door de Deense rechter schuldig bevonden aan spionage voor Saoedi-Arabië. De Deense publieke omroep DR en het Nederlandse programma Argos hebben inzage gehad in de documenten uit het politieonderzoek, de rechtszaak speelde zich af achter gesloten deuren.



Al jaren is duidelijk dat de Iraanse en Saoedische inlichtingendiensten een internationaal spionagespel spelen in Europa. Met de Deense rechtszaak is weer iets duidelijk geworden over hoe die praktijken verlopen.

Rijswijk

Op een industrieterrein in Rijswijk zat jarenlang de satellietzender Ahwazna-tv, verbonden aan de groepering Asmla. Die groep strijdt voor een onafhankelijk Khoezistan, een Arabische regio rond de stad Ahwaz in het Perzische Iran. Asmla pleegt ook aanslagen op Iraanse militairen en overheidsinstellingen, de tv-zender in Rijswijk bericht over die acties.

In Nederland werd eind vorig jaar een van de kopstukken van de zender, de Iraanse vluchteling Eisa S. tot vier jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij het voorbereiden en financieren van aanslagen in Iran. Ook de drie mannen die nu in Denemarken zijn veroordeeld waren betrokken bij de zender. De Deense rechtbank stelt dat ze ervan uitgaat dat de Saoedische inlichtingendienst de tv-zender tussen 2017 en 2019 ‘met aanzienlijke bedragen’ steunde. In de niet vrijgegeven documenten lazen DR en Argos dat het mogelijk gaat om een bedrag tot 1,2 miljoen euro.

190.000 euro

Ook werden er honderdduizenden euro's uitgetrokken om de organisatie van anti-Iraanse demonstraties in Europa te ondersteunen, staat in de documenten, waaronder 190.000 euro voor een bijeenkomst in Den Haag. In 2016 was er een protestactie bij het Internationaal Strafhof in Den Haag waarbij werd geëist dat ‘de vrije wereld niet meer zwijgt’ over misdaden tegen de Arabische minderheid in Iran. Asmla stelde tegen de Saoedi's het geld nodig te hebben voor onder meer vervoer en hotels. Ook zouden mensen zijn betaald voor deelname aan het protest.

De machtsstrijd tussen Iran en Saoedi-Arabië heeft ook al tot doden geleid. In 2017 werd Ahmed Mollah Nissi, een van de leiders van de Asmla, doodgeschoten voor zijn huis in Den Haag. Volgens het Nederlandse kabinet zit Iran zeer waarschijnlijk achter die aanslag. Ook is er in Zweden een man veroordeeld die namens Iran spioneerde bij de tv-zender in Rijswijk.

Een woordvoerder van Ahwazna-tv zegt tegen Argos dat ‘Iraanse media achter de beschuldigingen zitten'.

