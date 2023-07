Sanil B. blijft tijdens hoger beroep voorlopig in de cel, ‘maar de waarheid zal nog bovenkomen’

Geweld MallorcaSanil B. blijft in de cel. Het gerechtshof in Leeuwarden verlengt zijn hechtenis met negentig dagen. B. is als enige veroordeeld voor het doodschoppen van Carlo Heuvelman op Mallorca. Ook maandag tijdens een pro-formazitting in het hoger beroep riep hij weer vol overtuiging dat hij onschuldig is. ,,De waarheid gaat nog naar boven komen.”

Sanil wordt inmiddels bijgestaan door advocaten Anka Knol en Anis Boumanjal. Knol betoogde maandag dat het merkwaardig is dat Sanil als enige van de tot celstraffen veroordeelde vrienden wél in hechtenis moet blijven gedurende het hoger beroep. Hij heeft geen strafblad, probeert een studie te volgen en de kans op herhaling van datgene waarvan hij wordt verdacht is klein.

Het gerechtshof constateert echter dat er geen nieuwe feiten op tafel liggen die ervoor zorgen dat hij nu ineens wel tijdelijk naar huis mag. Het verschil met de anderen is dat Sanil wél is veroordeeld voor de dood van de 27 jaar geworden Carlo uit Waddinxveen, het dodelijke slachtoffer van een nacht vol vechtpartijen tussen groepen jongeren in juli 2021.

Maar Sanil ontkent het uitdelen van de fatale schoppen nog altijd vol overtuiging, ook maandag weer. ,,Die veroordeling klopt niet.” De welbespraakte Sanil haalde andere zaken aan waarin mensen onschuldig zijn veroordeeld. Overtuigd van zijn onschuld ging zijn vader op Mallorca zelfs op zoek naar een filmpje van het schoppen van Carlo, om aan te tonen dat Sanil het niet heeft gedaan, maar dat filmpje is nog steeds niet gevonden.

Dna op schoen Heuvelman

Sanil werd vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar voor het medeplegen van doodslag op Heuvelman en twee pogingen tot doodslag. Hij werd onder meer veroordeeld omdat hij als enige dna van Heuvelman op zijn schoen had.

Sanil is de enige van zeven veroordeelden die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van Heuvelman, hoewel de rechtbank Lelystad oordeelde dat er nog minstens één ander moet hebben geschopt. Maar wie dat is, is volgens de rechtbank niet te bewijzen. Sanil ging in hoger beroep, net als meerdere andere verdachten en het Openbaar Ministerie.

In totaal werden zeven jonge Hilversummers veroordeeld voor diverse vormen van geweld die roerige nacht op Mallorca. Vijf van hen moesten direct aan hun celstraf beginnen, maar vier van de vijf werden in april weer vrijgelaten om het hoger beroep in vrijheid af te wachten en verder te kunnen met hun studie. Alleen Sanil zit nog vast.

Sanil kreeg eerder in het hoger beroep al een tegenvaller te verwerken. Half mei besloot het gerechtshof dat er geen nieuw onderzoek komt naar de doodsoorzaak van Carlo Heuvelman. Ook komt er geen nieuw onderzoek naar de vraag hoe het dna van Heuvelman op de schoen van Sanil is terechtgekomen.

De zaak wordt inhoudelijk waarschijnlijk in december behandeld.

