Samir, de man die Bas van Wijk doodschoot, heeft tal van gedragsproblemen en kans op herhaling is groot

RechtszaakSamir el Y., de man die 8 augustus vorig jaar Bas van Wijk doodschoot in recreatiegebied De Oeverlanden in Amsterdam, heeft tal van gedragsproblemen en de kans op herhaling is groot. Dat bleek vandaag op dag 1 van de inhoudelijke behandeling van zijn zaak. De broer van Bas richtte zich tijdens zijn spreekrecht even tot Samir: ,,Mijn broertje heeft jou niks gedaan. Jij bent knettergek, jij hebt een probleem gecreëerd dat niet op te lossen is.”

De vader, de broer en de zus van Bas van Wijk maakten alledrie gebruik van hun spreekrecht. ,,De dood van Bas laat een onbeschrijfelijke leegte achter,” zei Bas’ zus. De vader noemde de schoten ‘weerzinwekkend’ en ‘krankzinnig’ en de broer van Bas vertelde over de hechte band die zij hadden. Ook sprak hij tot Samir: ,,Ik begrijp dat er mensen zijn die problemen hebben. Maar problemen zijn er om opgelost te worden. Jij bent knettergek. jij hebt een probleem gecreëerd dat niet op te lossen is. Bas had nog zoveel goeds kunnen doen.”

Samir el Y. kwam eerder vandaag aan het woord. Volgens hem is het hele drama het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie en had het niks te maken met het roven van een horloge van een vriend van Bas.

De kleine, tengere Samir (21) vertelde vanmorgen in de rechtszaal wat er volgens hem was gebeurd. Hij zegt dat er onenigheid en spanning was tussen twee vriendengroepen. Toen dat was gesust ging hij met zijn neef ‘verhaal halen’. Hij zegt dat hij opgefokt was, indruk wilde maken en toen ‘een domme keuze’ heeft gemaakt. Dat hij het horloge eiste van een vriend van Bas, deed hij om indruk te maken, niet om geld te verdienen.

Volledig scherm Bas van Wijk. © Politie

‘Laat me met rust’

Toen Samir het horloge in eerste instantie niet kreeg, schoot hij in het water. Hij zegt dat hij ervoor zorgde dat hij niemand zou raken. Samir voelde zich vernederd, vertelde hij. Toen Bas van Wijk vroeg waar hij mee bezig was, schoot hij. ,,Ik heb nog één keer iets gezegd van ‘laat me met rust’.” Samir vertelde dat het heel snel ging, dat hij toen in het been van Bas schoot en dat het tweede schot ‘eigenlijk per ongeluk’ was. En het eerste schot? Hij weet het niet precies. ,,Adrenaline.”

De rechter zegt dat er best wat tijd zat tussen het eerste en tweede schot, Samir zegt van niet. Het tweede schot werd Bas van Wijk fataal, blijkt uit het dossier van de zaak. Details over dat tweede schot zijn dus mede bepalend voor het antwoord op de vraag of hier sprake is van doodslag of moord, waar een zwaardere straf op staat.

Samir zegt dat hij het wapen bij zich had omdat ‘hij problemen had’ en ‘een aantal dingen in het verleden uit de hand zijn gelopen’. Samir heeft een strafblad met ‘kleinere vergrijpen’. Hij had het wapen toen pas twee weken en hij had er, zegt hij, nog nooit mee geschoten. Toch staat Samir ook terecht voor het voor handen hebben van meerdere wapens. ,,Je zou zelfs een handeltje hebben,” zeg de rechter.

Horloge

Samir zegt dat hij het wapen al bij zich had, hij is het dus niet tussendoor gaan halen. Hij ontkent dat het te doen was om het stelen van een horloge. ,,Het was een ruzie.” De rechters begrijpen Samir niet helemaal: ,,Waarom op een groep aflopen die je niet kent, met een wapen en dan een horloge meenemen waar het niet om te doen was?”

Samir probeerde in het verleden opleidingen te volgen, maar kwam via verkeerde vrienden op het slechte pad. Hij blowde veel te veel en had uiteindelijk zelfs een ton aan schulden. Hij heeft een strafblad en wordt door deskundigen omschreven als een jongen met een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis met ernstige psychopatische trekken. Een relatie met een vriendin leek hem weer op het rechte pad te brengen, maar haar voorwaarde was: niet blowen. Dat lukte Samir niet waarna zij het uitmaakte en hij ‘schijt aan de wereld’ kreeg. Samir rookte 20 tot 25 jointjes per dag.

Het Openbaar Ministerie zal misschien vandaag nog met de strafeis komen. Dag 2 van de zaak is komende donderdag. De uitspraak in de zaak volgt 18 mei.

De kleine, tengere Samir schoot 8 augustus 16.30 met twee schoten Bas van Wijk (24) dood. Samir bedreigde voordat hij Bas neerschoot, diverse vrienden van het slachtoffer. Ook probeerde hij een horloge (naar later bleek een nep-Rolex) te stelen. Toen Bas tussenbeide sprong, schoot Samir. Van Wijk overleed later in het ziekenhuis. In deze reconstructie de gebeurtenissen van die dag en de dagen erna op een rij.

Volledig scherm Het herdenkingsplaatje aan het hek op het steigertje waar Bas van Wijk stierf © Victor Schildkamp

