Samir A.: ‘Overheid wist dat ik vrouwen hielp ontsnappen’

De Nederlandse overheid moet ervan op de hoogte zijn geweest dat Nederlands bekendste jihadist, Samir A., ruim tien Nederlandse IS-vrouwen heeft helpen ontsnappen uit detentiekampen in Syrië. Dat stelt A. zelf in de tv-documentaire Staatsvijand nr.1 ,,Inlichtingendienst AIVD weet wat ik doe, ze gedogen mij.”

Samir A. vertelt in de documentaire van BNNVARA openhartig over hoe hij in Nederland geld inzamelt om de IS-vrouwen uit de Syrische kampen te laten ontsnappen. ,,We hebben kampbewakers omgekocht, die kunnen wel een zakcentje gebruiken.” Ook ging er geld naar smokkelaars die ervoor zorgden dat de vrouwen steeds weer een stukje verder konden reizen.

Zeer opmerkelijk aan de documentaire, gemaakt door journalist Sinan Can en regisseur Daniëlle van Lieshout, is dat het interview met A. al bijna een jaar geleden is opgenomen. ,,Een voorwaarde van hem was dat het pas mocht worden uitgezonden als hij opgepakt was door de politie”, stelt Van Lieshout. Dat gebeurde uiteindelijk afgelopen zomer. A. wordt er door Justitie van verdacht zo’n veertien vrouwen te hebben helpen ontsnappen.

Of en zo ja wanneer de AIVD daadwerkelijk op de hoogte was van de activiteiten van A. en waarom er dan niet is ingegrepen, is niet duidelijk. De dienst doet nooit mededelingen over haar activiteiten.

Hofstadgroep

In de documentaire kijkt Samir A. ook terug op zijn tijd in de Hofstadgroep. Daar maakte ook Mohammed B., de moordenaar van filmmaker Theo van Gogh, deel van uit. ,,We waren verrast dat Mohammed deze moord pleegde, we wisten niet dat hij het van plan was. Als hij het had overlegd had ik geadviseerd het niet te doen, omdat het veel schadelijke gevolgen zou hebben”, stelt Samir A. Maar hij laat ook zien nog steeds een radicaal islamitisch gedachtegoed aan te hangen: ,,Als je er vanuit theologisch perspectief naar kijkt, heeft Van Gogh zijn verdiende loon gekregen.”

Dat hij nog steeds het ‘oog om oog, tand om tand'-principe aanhangt, blijkt ook uit een ander fragment in de documentaire. Interviewer Sinan Can vraagt hem of hij afstand neemt van een specifieke gruweldaad van IS: het levend verbranden van een Jordaanse legerpiloot die was opgesloten in een ijzeren kooi. Samir, die eerder kritisch was over IS, stelt nu dat hij die straf wel kan begrijpen. De piloot heeft met zijn bommen ook veel mensen gedood.

Aanslag kerncentrale

A. werd vijftien jaar geleden al veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland. Bij hem werden toen onder meer plattegronden van de Tweede Kamer en de kerncentrale Borssele aangetroffen. De veroordeelde terrorist stelt daar nu over dat, als ze niet waren onderbroken, het inderdaad mogelijk was geweest dat hij en enkele mede-verdachten een aanslag hadden gepleegd. Al was hun plan nog niet heel concreet. ,,Borssele was wel heel heftig.” En ook de Tweede Kamer leek te sterk beveiligd.

Volledig scherm Screenshot uit de documentaire Staatsvijand Nr. 1, waarin documentrairemaker Sinan Can (links) Samir A. interviewt. © BNNVARA