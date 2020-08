Samir A. langer vast op verdenking financieren terrorisme

Volgens het Openbaar Ministerie heeft A. geld aangenomen van familieleden en bekenden van vrouwen ,,die naar het Midden-Oosten zijn gereisd om deel te nemen aan de gewelddadige jihad". Het geld zou naar de vrouwen in het Midden-Oosten zijn verstuurd door een andere man. A.'s advocaat zegt dat het geld voor vrouwen en kinderen in kampen in Koerdisch gebied was. A. heeft hen geld, eten en medicijnen gestuurd, aldus de raadsvrouw, er is nooit geld naar terreurbeweging IS gegaan.