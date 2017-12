Samenwonenden zonder kinderen zijn het gelukkigst

De kloof tussen de Randstad en de rest van Nederland, die de afgelopen weken veelbesproken is, is er in ieder geval nauwelijks wat betreft kwaliteit van leven. ,,Met name als het inkomen bovengemiddeld hoog is, zijn er nauwelijks verschillen tussen stedelijke en minder stedelijke gemeenten. Mensen in de stad zijn iets minder vaak tevreden met hun leven en beoordelen hun gezondheid wat minder vaak als goed. Dit zijn vooral stedelingen met een kleine welvaart, en met meestal een laag onderwijsniveau.” Dorpsbewoners met een vergelijkbare welvaart en opleiding, vinden hun eigen welzijn meestal beter dan de stedeling.



Opleiding lijkt een grotere rol te spelen dan woonplaats. Volgens het CBS staat de groeiende groep hoogopgeleiden bovenaan in de verdeling naar kwaliteit van leven. Laagopgeleiden zijn kwetsbaarder. ,,Zij hebben minder vaak betaald werk, hebben vaker een flexibele baan en hebben een grotere kans om hun baan kwijt te raken als het economisch minder gaat.”