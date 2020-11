Sam (3) zou maar 2 jaar oud worden: ‘Als niets vanzelfsprekend is, is alles bijzonder’

Waarom Johan Derksen door het stof ging voor Danny en zijn zieke zoon Axel (10): ‘Deze fout wil ik graag rechtzet­ten’

16 oktober Het gebeurt niet vaak dat Johan Derksen op televisie zijn excuses aanbiedt voor een foute grap (over stofwisselingsziekten), maar voor Danny Drieënhuizen en zijn zieke zoon Axel (10) ging hij deze week door het stof. Danny doet zijn aangrijpende verhaal over zoontje Axel dat niet kan lopen, niet praten en niet zelf eten. ,,Het is soms loodzwaar, want je bent hier niet voor opgeleid. Maar met ons gezin maken we er het beste van.”