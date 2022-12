Ruzie tussen ex-voorzitter en politiebond ACP escaleert: klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens

Het slepende conflict tussen politiebond ACP en voormalig voorzitter Gerrit van de Kamp dijt steeds verder uit. Terwijl de twee partijen nog altijd niet uit het formeel beëindigen van de arbeidsovereenkomst zijn, dient Van de Kamp nu een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege ‘ernstige schending van zijn privacy’. De ACP spreekt van een storm in een glas water.

Politiebond ACP - met 23.000 leden de op een na grootste politiebond in Nederland - verkeert dit jaar in zwaar weer. Ex-voorzitter Gerrit van de Kamp, 18 jaar hét boegbeeld van de bond, heeft zich volgens de ACP herhaaldelijk schuldig gemaakt aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Op de loop van dat onderzoek is intern veel kritiek gekomen. Volgens oud-bestuurders zou de huidige (vrouwelijke) directeur zich als een van de vermeende slachtoffers intern bemoeid hebben met het proces.

Haar directe collega - die inmiddels is vertrokken - zou volgens Van de Kamp zijn vertrouwelijke personeelsdossier zonder zijn toestemming hebben gedownload. Van de Kamp zegt daarvoor bewijs te hebben en stelt dat zijn privacy daarmee ernstig geschonden is. Informatie uit dat dossier zou de collega intern hebben verspreid. Wim Groeneweg, de huidige voorzitter van de ACP, zegt dat die collega daarvoor bevoegd was. ,,Het gaat hier om een ambtelijke, geautoriseerde handeling die bedoeld was voor een personeelsgesprek. Ik zie de klacht met vertrouwen tegemoet”, laat hij weten.

Nieuw dieptepunt

De klacht is een nieuw dieptepunt in de al ernstig verstoorde relatie tussen Van de Kamp en de ACP. De ex-voorzitter, die door drie vrouwen wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en sindsdien ziek thuiszit, voelt zich door de bond in de steek gelaten. Een interview in het AD zette de verhoudingen tussen beide partijen op scherp.

Het verspreiden van zijn gegevens is voor Van de Kamp de spreekwoordelijke druppel. Zijn advocaat noemt de huidige gang van zaken ongehoord. ,,De ACP ontkende in eerste instantie dat er sprake zou zijn van het downloaden van het personeelsdossier. Toen dit niet houdbaar bleek, gaf de ACP aan hiervan niet op de hoogte te zijn, om uiteindelijk te erkennen dat dit toch had plaatsgevonden. Mijn cliënt is door dit handelen ernstig in zijn privacy geschaad. Dit is heel heftig.”

Stortvloed aan klachten

De Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor privacy, ontvangt dit jaar wederom een stortvloed aan klachten over privacy. De klacht van Van de Kamp kan daarom pas over een halfjaar in behandeling worden genomen. ,,Wij kunnen onze beschermende taak nu onvoldoende uitvoeren. Door het gebrek aan budget en menskracht kunnen we slachtoffers pas veel te laat en vaak ook niet genoeg helpen. De wachtrij is inmiddels onwaarschijnlijk hoog opgelopen”, zei voorzitter Aleid Wolfsen eerder daarover.