Rutte wil herstelplan corona met álle andere politieke partijen: geen bezuinigingen, meer ic-plekken

De VVD heeft de verkiezingsplannen van alle andere partijen doorgevlooid en denkt dat ideeën van die partijen ‘bouwstenen’ kunnen worden van het plan. Het idee is namelijk een zo groot mogelijk draagvlak te creëren in de nieuwe Tweede Kamer.

Quote Zo’n formatie duurt al idioot lang, dat kunnen we nu zeker niet hebben Mark Rutte, Demissionair premier en lijsttrekker van de VVD Als de VVD bij de verkiezingen de grootste wordt, zal hij voorstellen om de formatie in tweeën te knippen. De beoogde volgende coalitie gaat dan eerst werken aan het herstelplan. Dat wordt vervolgens gepresenteerd aan de nieuwe Tweede Kamer, waarna er met zoveel mogelijk partijen een eindakkoord wordt gesloten.

Pas daarna gaat de formatie verder. Rutte: ,,We moeten echt een vliegende start maken. We kunnen niet eerst maanden achter die dichte deur over het waterschap in 2023 zitten te praten. Zo’n formatie duurt al idioot lang, dat kunnen we nu zeker niet hebben.”

Rutte vond in de plannen van onder meer de PVV, CDA, PvdA, GroenLinks, SGP, Denk, FvD, Partij voor de Dieren en SP al ‘aangrijpingspunten’.

Hoofdlijnen

Wat hem betreft zijn de hoofdlijnen dat er de komende jaren ‘niet wordt bezuinigd’ en er geen belastingen worden verhoogd die het economisch herstel hinderen. Steunpakketten aan bedrijven en sectoren worden voortgezet. Ook wil hij kijken naar de belastingschulden van ondernemers, bijvoorbeeld door terugbetalingstermijnen te verlengen. Voor de zorg geldt dat de reguliere zorg weer wordt opgeschaald. En er wordt een flexibele capaciteit van de intensive cares opgezet. Ook moet er wat de VVD betreft een bestand komen waarin zorgpersoneel als reserve worden genoteerd, zodat ze kunnen worden opgeroepen in noodgevallen.

Rutte: ,,We moeten rust brengen in de economie. Voordeel is ook: mocht de formatie een keer vastlopen, hebben we toch een plan.”

De VVD-leider stelt dat het plan niet nu al, door het zittende demissionaire kabinet hoeft te worden ontwikkeld. ,,Er is haast, maar niet zoveel haast. We willen alleen niet dat Nederland hoeft te wachten op ons als er straks weer meer mogelijk is. De economie moet uit de startblokken kunnen schieten.”

