Rutte: Wereld van vóór coronacrisis keert niet meer terug

Column Hoe langer iedereen zich aan de regels houdt, des te sneller we van deze ellende af zijn

21:17 Het duurde even, vooral toen sommige politici nog dachten dat we ook van Covid-19 een stammenstrijd tussen links en rechts konden maken, maar inmiddels is iedereen van de oppositie doordrongen van het feit dat we dit probleem alleen samen kunnen oplossen. In die zin sneden verschillende Kamerleden tijdens het meest recente debat met de premier zinnige en constructieve onderwerpen aan. De komende weken komt het wel goed met het navolgen van alle maatregelen, maar eind april, als de temperaturen aanzienlijk oplopen, hebben we te maken met de voorjaarsvakantie.