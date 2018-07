Rutte op bezoek bij Trump: 'Buig nederig of blijf thuis'

President Trump wegzetten als politieke clown heeft geen zin, zegt Amerika-expert Willem Post van instituut Clingendael. Hij ziet kansen voor Rutte en Nederland als de premier juist begrip toont voor de 'America First'-politiek die domineert in Washington. ,,Trump vertegenwoordigt een Amerika waar wij Nederlanders weinig van begrijpen. Het Amerika van het eenzame platteland, de cowboys, de trots op de vlag, het individualisme. Trump is de politieke John Wayne, een cowboy in het Witte Huis. Als polderjongen Rutte die context begrijpt, kan er zomaar een goede relatie ontstaan. Lubbers had het destijds ook met Reagan: zij konden goed door één deur. In Europa kan Rutte die rol ook pakken. Hij is leniger dan Merkel en Macron, hij is al lang minister-president. Dan kan Trump zeggen: wat stelt Nederland nou voor? Maar Rutte weet: we zijn dan wel slechts een stipje op de wereldkaart, maar vergis je niet: we zijn de derde buitenlandse investeerder in de VS.''