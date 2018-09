'Rutte II hield informatie achter over uitgave 2,1 miljard aan verpleeghuizen'

Leider Sipke Vrieswijk is terug bij zijn sekte, alsof er niets gebeurd is

8:00 Een van Nederlands beruchtste sekteleiders, Sipke Vrieswijk, is terug bij zijn volgelingen. Dat had niemand gedacht, toen hij in de jaren ‘90 voor verkrachting en kindermisbruik tot tbs met dwangverpleging veroordeeld werd. Maar in Papendrecht leefden zijn volgelingen als zombies door, in een streng regime.