Rutte: Geen vaste troonopvolger bij de VVD, ook Dijkhoff niet

Dijkhoff is nu voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. In Elsevier Weekblad zegt Rutte opnieuw dat het niet vaststaat dat de Brabander ook toekomstige lijsttrekker wordt. ,,Die regel is er niet. De VVD is een compleet anarchistische club. Daar zit helemaal geen lijn in dat soort dingen.’’ Dijkhoff zelf benadrukt dat hij dat zelf ook altijd heeft gezegd. ,,Niemand is per se opvolger en niemand wordt op voorhand uitgesloten. Ik had het omgekeerde antwoord erger gevonden.’’



Rutte noemt minister Cora van Nieuwenhuizen ook prima. Die zei afgelopen zomer dat ze de eerste vrouwelijke premier wil worden. ,,Ja, maar dat was een grapje, toch?’’, zegt Rutte daarover. ,,Dat is veel te zwaar opgepakt. Ze zei gewoon: moet er niet een keer een vrouw premier worden?’’ En als ze het kan worden. ,,Nou, dan doet ze het. Dat is prima. Ik heb de paniek daarover nooit begrepen.’’