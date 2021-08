Rutte: Doen alles om mensen daar weg te halen, maar het is ingewikkeld

De situatie in het land is ‘onoverzichtelijk en zeer zorgwekkend’, aldus Rutte, die stelt dat ‘de hele wereld’ verrast is door de snelle opmars van de taliban. ,,Iedereen moet vaststellen dat het heel snel is gegaan, de hele wereld probeert mensen nu in veiligheid te brengen.” Op vragen of Nederland te laat in actie kwam om de tolken veilig te stellen - begin juni hamerde de Kamer hier al op - ging Rutte niet in.