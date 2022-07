Rutte: Boerenacties op de snelweg onacceptabel en levensgevaarlijk

Jarno (31) zat met vrienden in de tuin toen hij ineens kogel in zijn lichaam kreeg: ‘Politie stormde binnen’

Vijf politieauto's scheuren het dorpje Bunschoten in, want opnieuw is er geschoten met een luchtdrukwapen. Waar eerder deze week twee woningen en een auto zijn beschoten, is de melding nu dat er in een woning is geschoten. ,,Het kogeltje zat 20 centimeter in mijn lichaam”, aldus Jarno Hop maandag, enkele uren na de operatie vanuit zijn ziekenhuisbed.

26 juli