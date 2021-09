‘Rutte-bedreiger’ Bryan Roy stapt één dag voor rechtszaak over van Twitter op Telegram

Oud-topvoetballer Bryan Roy is één dag voor zijn rechtszaak, vanwege het bedreigen van premier Mark Rutte, van Twitter overgestapt op Telegram. Op het Twitteraccount van de ex-international - waar hij in april van dit jaar zei dat Rutte een headshot ging krijgen - is niks meer te vinden. Maar op Telegram dook hij eind van de middag weer op.

In de rechtbank Den Haag staat Roy donderdag voor de rechter vanwege het bedreigen van premier Mark Rutte. Als hij komt tenminste, want de ooit onnavolgbare aanvaller van Ajax en Oranje, lijkt volledig losgeweekt van de maatschappij. Bryan Roy lijkt in elk complot te geloven en is het geloof in de ‘gewone maatschappij’ ogenschijnlijk compleet kwijt.

De tweet waarmee hij op 3 april van dit jaar Rutte een ‘headshot’ toewenste, of eigenlijk aankondigde, stond vandaag tot het einde van de middag nog gewoon op Twitter. Roy plaatste de tweet in de dagen dat Rutte bleek te hebben gelogen over Pieter Omtzigt. Rutte kreeg er die dag meerdere keren van langs van Roy, met als dieptepunt het dreigen met een ‘headshot’, dat een reactie was op een tweet van ene Arie die vond dat Rutte moest aftreden. Roy reageerde daarop met de tweet ‘headshot krijgt ie straks’.

Tussendoor slalomde Roy op Twitter diezelfde dag (het was de tijd dat de avondklok nog bestond) langs een Trump-verheerlijking en noemde hij burgemeesters en politici ‘pedo’s’ en ‘het meest irritante ordinaire asociale bloedvolk wat er is’, samen met alle koningshuizen natuurlijk.

Vingertjes

De Twitter-tijdlijn van Bryan Roy zei de afgelopen coronaperiode veel over de gedachten van de nu 51-jarige ex-aanvaller van Ajax, Nottingham Forest, Foggia en Hertha BSC. Hij lijkt alles te geloven wat er aan complottheorieën te vinden is, of retweette het in elk geval met volle overtuiging, begeleidende wijzende vingertjes en tekstjes als ‘is wel zo’. Tot en met geheime tunnels onder oceanen en het idee dat Nederland officieel niet bestaat. Maar vooral richt hij zijn pijlen op het coronabeleid. Steevast vraagt hij zich af waarom de rest van de wereld ‘het’ maar niet wil zien.

Bryan Roy ontkende overigens eerder dat hij moest voorkomen en heeft voor zover bekend ook geen advocaat in de arm genomen. Roy leek er in elk geval al een klein beetje rekening mee te houden dat zijn socialmedia-gedrag zal worden aangepakt. Op Twitter verwees hij enkele dagen geleden al naar zijn Telegram-account, ‘want ik weet niet of Twitter blijft’. Kort na het opheffen van zijn Twitteraccount dook hij vandaag inderdaad op chatdienst Telegram op. Het lijkt erop dat hij daar verder gaat met het verspreiden van (zijn) complottheorieën.

Volledig scherm De dreigtweet van ex-Ajacied Bryan Roy richting premier Rutte. © twitter