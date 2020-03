Rutte beantwoordt vragen van kinderen: Wat als u ziek wordt?

Lol maken

Kinderen vroegen de premier onder meer of ze nog wel mogen buitenspelen? Daar antwoordde Rutte het volgende op: ,,Als je verkouden bent of koorts hebt, niet doen. Als dat niet zo is dan kan het wel. Alleen moet je dan wel afstand houden, vaak je handen wassen en niet met grote groepen tegelijk.”



Ook had de redactie de vraag eruit gepikt of kinderen zich zorgen moeten maken. Een vraag die veel kinderen zichzelf en anderen dezer dagen stellen. Rutte stellig: ,,Je moet voorzichtig zijn, maar vooral ook zo veel mogelijk lol blijven maken. Het heeft geen zin om je zorgen te maken in deze tijd. Kijk of je wat voor anderen kan betekenen, dat is op dit moment belangrijk.”